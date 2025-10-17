Pani Anna kończy 100 lat i nie przestaje się uśmiechać! Tak świętowała swój wyjątkowy jubileusz

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-17 8:34

Ma 100 lat, serce większe niż niejedno gospodarstwo i rodzinę, która mogłaby wypełnić całą salę weselną. Pani Anna Katulska z Żegotek świętuje setne urodziny! To niezwykła kobieta, która przez całe życie była strażniczką domowego ogniska, wychowała dziesięcioro dzieci, a dziś cieszy się miłością 13 wnuków, 18 prawnuków i 3 praprawnuków.

Stulatka z wielką rodziną! Pani Anna ma 13 wnuków i nie traci pogody ducha

i

Autor: Andrzej Goiński/UMWKP/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Kiedy w 1925 roku w niewielkim Radwańczewie przyszła na świat mała Ania, nikt nie przypuszczał, że sto lat później jej historia stanie się inspiracją dla kilku pokoleń. Od najmłodszych lat pracowita, pogodna i zawsze gotowa do pomocy – taka pozostała do dziś. Jak sama mówi, sekret długowieczności to „miłość, ruch i dobre jedzenie z własnego ogródka”.

Wychowała się w licznej rodzinie, w której nigdy nie brakowało ciepła i gwaru. Miała czworo rodzeństwa, a młodość przypadła na trudne czasy II wojny światowej, które spędziła w rodzinnej Wielkopolsce. Po wojnie przeprowadziła się do Żegotek, gdzie zaczęła nowy rozdział życia. To właśnie tam poznała swojego przyszłego męża – Józefa Katulskiego, rolnika z sercem na dłoni. Pobrali się w 1947 roku i razem prowadzili gospodarstwo rolne.

Polecany artykuł:

Ma 19 wnucząt i 35 prawnucząt! Pani Zofia skończyła właśnie 100 lat i czerpie z…

Z biegiem lat ich rodzina rosła w siłę. Pani Anna urodziła dziesięcioro dzieci, które zawsze były jej największą dumą. – - Dzieci to mój skarb. Dla nich warto było żyć i pracować – mówi z uśmiechem jubilatka. Choć życie nie oszczędzało jej trudnych chwil – po śmierci męża w 1969 roku sama prowadziła dom i gospodarstwo – nigdy nie straciła pogody ducha.

Dziś Pani Anna może z dumą spojrzeć na swoją ogromną rodzinę. Ma 13 wnuków, 18 prawnuków i 3 praprawnuków, a każdy z nich powtarza, że „babcia Anna” to ich największy wzór do naśladowania. Nadal tryska energią, chętnie rozmawia, śmieje się i wspomina dawne czasy. – Jeszcze niedawno sama gotowała i spacerowała z nami po wsi – opowiadają bliscy.

W dniu setnych urodzin panią Annę odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych. Życzenia złożyła jej Elżbieta Piniewska, przewodnicząca sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, a w uroczystości uczestniczył również burmistrz Strzelna, Dariusz Chudziński. Były kwiaty, tort, pamiątkowy dyplom i wiele ciepłych słów

Choć ukończyła już sto lat, pani Anna wciąż zachwyca pogodą ducha i humorem.

Mapping na 80. urodziny Szczecina
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KUJAWSKO-POMORSKIE