Świąteczne morsowanie w podbydgoskich Pieckach! [ZDJĘCIA]

Autobusy znów jeżdżą mostem Bernardyńskim w Bydgoszczy. To na dobry początek

15-latka straciła przytomność idąc do szkoły. 18-latek ruszył na pomoc

Świąteczne morsowanie w podbydgoskich Pieckach

Jak co tydzień, w niedzielę, entuzjaści zimowych kąpieli zebrali się nad lodowatym jeziorem Jezuickim pod Bydgoszczą, by wspólnie hartować swoje ciała i cieszyć się rześkim zimowym porankiem. Ani niska temperatura powietrza, ani chłód wody nie były w stanie zniechęcić tych amatorów morsowania, którzy z zapałem wskakiwali do lodowatej wody. Na twarzach wszystkich uczestników widać było szerokie uśmiechy.

Zobacz: Tak wygląda teraz dom bydgoskich Griswoldów! Zdobi go prawie 250 tys. światełek

Ten wyjątkowy dzień był szczególny także z innego powodu – była to ostatnia kąpiel przed świętami Bożego Narodzenia, co nadało całemu wydarzeniu szczególnie uroczysty charakter. Morsy postanowili połączyć swoje zamiłowanie do zimnych kąpieli z atmosferą świąteczną. Były akcenty bożonarodzeniowe – uczestnicy przynieśli ze sobą ozdoby, a nawet udekorowali choinkę ustawioną tuż przy brzegu jeziora. Świąteczne przebrania, czapki Mikołaja i kolorowe bombki dodały wydarzeniu jeszcze więcej radości i magii.

Wspólne morsowanie zakończyło się głośnym śmiechem, wspólnymi zdjęciami i życzeniami świątecznymi. To nie tylko okazja do hartowania ciała, ale również do budowania wspólnoty i dzielenia się pozytywną energią w przedświątecznym czasie.

Morsowanie to samo zdrowie!

Morsowanie, czyli regularne kąpiele w zimnej wodzie, zdobywa coraz większą popularność jako forma aktywności prozdrowotnej. Chociaż wymaga odwagi i odpowiedniego przygotowania, korzyści wynikające z morsowania są znaczące zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Oto główne zalety morsowania:

Wzmocnienie układu odpornościowego

Regularne ekspozycje na zimno mogą zwiększać liczbę białych krwinek w organizmie, co pomaga w walce z infekcjami.

Poprawa krążenia

Zanurzanie w zimnej wodzie sprawia, że naczynia krwionośne się kurczą, a po wyjściu z wody rozszerzają, co wspomaga przepływ krwi i poprawia krążenie.

Szybsza regeneracja mięśni.

Zimna woda łagodzi stany zapalne i zmniejsza bóle mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym, co czyni morsowanie popularnym wśród sportowców.

Pobudzenie metabolizmu.

Morsowanie w Pieckach pod Bydgoszczą! Chętnych nie brakowało Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.