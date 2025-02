Byliśmy na miejscu!

Święto książek, muzyki i komiksów w bydgoskim Focusie. Zobacz zdjęcia

Przez trzy dni – od 13 do 15 lutego – pasaż handlowy w Focusie zamienił się w prawdziwy raj dla miłośników literatury, muzyki i komiksów. Była to wyjątkowa okazja, by wzbogacić swoją kolekcję, odkryć nowe perełki i zanurzyć się w świecie dźwięków, słów i obrazów. Zobaczcie naszą relację z targów!