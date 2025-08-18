Święto Wojska Polskiego w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy [ZDJĘCIA, WIDEO]

Na wszystkich gości czekał bogaty program atrakcji. Największym zainteresowaniem cieszyło się bezpłatne zwiedzanie stałej wystawy „Od Cedyni do Karbali”. To imponująca ekspozycja, która w nowoczesny sposób ukazuje dzieje polskich wojsk lądowych – od średniowiecznych rycerzy, przez powstania narodowe i zmagania o granice w latach 1918–1921, aż po dramat II wojny światowej i współczesne misje wojskowe. Wielu gości po raz pierwszy mogło zobaczyć z bliska pamiątki i eksponaty z tak wielu epok w jednym miejscu.

Tego dnia można było również zwiedzać wystawy czasowe oraz ekspozycję plenerową, gdzie zaprezentowano ciężki sprzęt wojskowy. Szczególne emocje wzbudziła możliwość wejścia do czołgu T-72 – dla najmłodszych była to prawdziwa przygoda, a dla starszych okazja, by na własne oczy zobaczyć pojazd, który jeszcze niedawno był jednym z filarów polskiej armii. Nie zabrakło też konkursu historycznego, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród rodzin z dziećmi.

Z okazji święta muzeum przygotowało także specjalną niespodziankę – nową serię magnesów kolekcjonerskich z cyklu „Polskie uzbrojenie – Cud nad Wisłą”. Na pamiątkowych gadżetach znalazły się wizerunki broni, z której korzystali polscy żołnierze w 1920 roku, m.in. karabin Mauser Gewehr 98, pistolet Mauser C96, działko piechoty Puteaux wz. 16 czy słynny karabin maszynowy Chauchat. To hołd dla bohaterów Bitwy Warszawskiej i jednocześnie ciekawa lekcja historii dla odwiedzających.

Choć 15 sierpnia był szczególnym dniem, warto pamiętać, że Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy działa przez cały rok i zawsze ma wiele do zaoferowania. Jego zbiory obejmują setki eksponatów – od średniowiecznych mieczy i muszkietów, przez mundury i wyposażenie żołnierzy z XVII wieku, aż po sprzęt wykorzystywany na frontach II wojny światowej. Zwiedzający mogą zobaczyć także pamiątki z powstań narodowych, walk o granice II Rzeczypospolitej czy misji pokojowych w Iraku i Afganistanie.

Ogromnym magnesem są plenerowe ekspozycje ciężkiego sprzętu wojskowego. Czołgi, transportery opancerzone czy działa samobieżne robią ogromne wrażenie zarówno na pasjonatach militariów, jak i na osobach, które dopiero odkrywają historię polskiej armii. Część pojazdów jest sprawna technicznie i wykorzystywana podczas inscenizacji historycznych – to atrakcja, którą muzeum wyróżnia się na tle innych placówek w kraju.

Muzeum prowadzi także działalność naukową i edukacyjną – regularnie wydaje publikacje, organizuje wykłady i spotkania, a dla młodzieży przygotowuje specjalne programy oświatowe, dzięki którym historia staje się bliższa i ciekawsza.

Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego w Muzeum Wojsk Lądowych były więc nie tylko okazją do świętowania, ale także do refleksji i edukacji. Wysoka frekwencja pokazała, że bydgoszczanie chętnie łączą patriotyzm z ciekawym spędzaniem czasu. A choć upał dawał się we znaki, uśmiechy gości i entuzjazm najmłodszych udowodniły, że takie wydarzenia mają ogromną wartość i potrafią łączyć pokolenia.