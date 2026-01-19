Jedno skreślenie, miliony na koncie! Te liczby ustawił go na całe życie

Ogromna wygrana padła w Mogilnie. W sobotnim (17 stycznia) losowaniu Lotto jeden z graczy poprawnie wytypował sześć liczb i wzbogacił się o 2 miliony złotych.

Wygrana w Lotto Plus

To była prawdziwie szczęśliwa sobota dla mieszkańca Mogilna. W losowaniu Lotto z 17 stycznia 2026 roku padła główna wygrana – dokładnie 2 000 000 złotych. Jak wynika z informacji Totalizatora Sportowego, zwycięski kupon został zrealizowany w kolekturze przy ulicy Piłsudskiego 23C.

Gracz, który zdecydował się spróbować swojego szczęścia właśnie w tym punkcie, trafił „szóstkę”, czyli poprawnie wskazał wszystkie wylosowane liczby. A były to: 1, 3, 6, 12, 13 i 14. Ten zestaw okazał się przepustką do wielkich pieniędzy i odmienił życie szczęśliwca w jednej chwili.

Największe wygrane w Lotto w Polsce
Dla lokalnej społeczności to ogromne wydarzenie. Tak wysokie wygrane nie zdarzają się często, dlatego informacja o milionach, które trafiły do Mogilna, szybko obiegła całe miasto. W kolekturze przy Piłsudskiego od rana nie brakuje zainteresowanych – wielu graczy liczy, że szczęśliwa passa tego miejsca jeszcze potrwa.

Jak grać w lotto?

W Lotto wystarczy wybrać 6 z 49 liczb. Jeden zakład kosztuje 3 złote, a dzięki opcji „Plus” można zwiększyć swoje szanse na dodatkową wygraną. Jak pokazuje przykład z Mogilna, czasem wystarczy jeden kupon, by stać się milionerem.

Na razie nie wiadomo, kim jest zwycięzca. Pewne jest jedno – ktoś z naszego regionu właśnie zapewnił sobie finansowy spokój na długie lata. A Mogilno dołącza do grona miast, w których padły wielkie wygrane Lotto.

