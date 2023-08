Dziecko pochowano twarzą do ziemi. Na stopie miało kłódkę, by nie wstało z grobu [GALERIA]

Jasnowidz Jackowski słynie ze swoich wizji, które dotyczą przyszłości. Dziennikarz "Super Expressu" postanowił zapytać o nadchodzące tygodnie i miesiące, jednak takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał. Przeczytaj najnowszą przepowiednię przyszłości jasnowidza Jackowskiego. Tym razem znany jasnowidz zobaczył coś bardzo ważnego dla wszystkich Polaków!

Jasnowidz Jackowski martwi się o premiera Morawieckiego. Ta wizja nie pozostawia złudzeń

- Propaganda i bałagan. Tylko to widzę przy naszej wschodniej granicy - powiedział nam Krzysztof Jackowski. - Mamy dobrze wyposażoną armię. Jesteśmy w strukturach NATO. Ci, którzy stoją po drugiej stronie granicy doskonale o tym wiedzą. To jest i będzie tylko wojna propagandowa. Na pewno będzie dochodzić do prowokacji, ale mieszkańcy Suwalszczyzny i Podlasia mogą spać spokojnie - dodaje.

To co się dzieje przy naszej wschodniej granicy może niepokoić najbardziej spokojnych. Najpierw na Białorusi pojawili się tzw. Wagnerowcy. Kilka tysięcy najemników, wyjętych spod prawa, zapowiedziało, że odwiedzą Warszawę. Potem nastąpiła prowokacja, że strony białoruskiego lotnictwa. Dwa śmigłowce wtargnęły nad Polskę.

- Martwię się o premiera Morawieckiego, że to go tak trapi. Powtarzam, to jest tylko propaganda - mówi Jackowski. Najsłynniejszy Polski jasnowidz kilka miesięcy temu przepowiedział, że w tym roku nie dojdzie do wyborów parlamentarnych w Polsce. Mówił, że coś takiego się stanie, że nikt nie będzie protestował, że nie ma wyborów. Krzysztof Jackowski przepowiada, że po tym w Polsce będzie rządził taki rząd, na który wszyscy będą się godzić.

- To, co się dzieje teraz na świecie, jest dziwne. Ta wojna, którą potępiam jest dziwna. Kilka państw z NATO będzie się wycofywać. I do nas będą mieli pretensje - dodaje Krzysztof Jackowski.

