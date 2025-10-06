Tak się teraz jeździ na osiedlu Leśnym. Utrudnienia dla kierowców i pasażerów!

Na osiedlu Leśnym w Bydgoszczy zakończył się już pierwszy etap budowy dróg rowerowych. Nowe chodniki i ścieżki dla rowerów powstały po obu stronach ulicy Sułkowskiego na odcinku od ronda Żołnierzy-Górników przy dworcu Bydgoszcz Leśna do ulicy Dwernickiego. W nowej lokalizacji zamontowana została również stacja BRA. Trwają jeszcze prace przy budowie wysp na przejściach dla pieszych. W dalszej kolejności wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome oraz prace wykończeniowe.

Teraz wykonawca, firma Betpol, przenosi się na odcinek od ul. Dwernickiego do ul. Chodkiewicza. W związku z tym, drogowcy musieli wprowadzić zmiany w organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic Kamiennej i Sułkowskiego. Już pod koniec września rozpoczął się demontaż sygnalizacji świetlnej w tym miejscu, a ruchem kierowali policjanci.

Od soboty, 4 października, kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu - na skrzyżowaniu Kamiennej i Sułkowskiego powstało tymczasowe rondo. Zamknięto zachodnią jezdnię ulicy Sułkowskiego (na odcinku od ulicy Kamiennej do ulicy Chodkiewicza), a ruch jest obecnie prowadzony po stronie wschodniej. W ramach inwestycji powstaną nie tylko chodniki i drogi rowerowe, ale wymieniona zostanie także nawierzchnia ulicy Sułkowskiego. Remont przejdą też dwie zatoki autobusowe na przystankach Sułkowskiego/Kamienna.

Zawężone zostały również skrajne pasy ulicy Sułkowskiego od tymczasowego ronda w kierunku dworca Bydgoszcz Leśna. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 30 km/h. Zmiany dotknęły również pasażerów komunikacji miejskiej. Przystanki autobusowe zostały przeniesione: Sułkowskiego/Kamienna kier. osiedle Leśne przesunięto w stronę stacji Bydgoszcz Leśna, a Sułkowskiego/Kamienna kier. centrum przeniesiono z pasa ruchu po stronie zachodniej na teren utwardzony pomiędzy jezdnią wschodnią i zachodnią ul. Sułkowskiego. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, utrudnienia związane z tymczasową organizacją ruchu potrwają do końca lutego 2026 roku.

W ramach inwestycji powstanie brakujące połączenie rowerowe pomiędzy ulicami Ogińskiego, Chodkiewicza, Kamienną i dworcem Bydgoszcz Leśna. Wartość zadania to 13,4 mln zł.