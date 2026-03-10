Tak teraz wygląda Plac Wolności w Bydgoszczy. Zaglądamy na plac budowy!

Termin ponownie przesunięty

Plac Wolności to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Bydgoszczy, ale od kilku lat bardziej przypomina plac budowy. W połowie 2023 roku rozpoczęła się budowa zbiornika retencyjnego, a na początku kwietnia 2024 ruszyła rewitalizacja tego miejsca. Prace miały zakończyć się po około piętnastu miesiącach, ale wiadomo że potrwają co najmniej dwa lata.

Zobacz: Kody QR na kościelnych ławkach. Nowość w bydgoskiej bazylice dzieli wiernych. „Bezczelność nie zna granic”

Zgodnie z pierwszymi założeniami, przebudowa placu Wolności miała zakończyć się latem 2025 roku. W międzyczasie termin ten był już kilkukrotnie przesuwany z uwagi na różne czynniki zewnętrzne. Wykonawca, firma Strabag, był zmuszony m.in. do wykonania dodatkowych prac gazowych. W ubiegłym roku bydgoski ratusz informował, że inwestycja powinna zostać ukończona do 31 marca 2026 roku. Teraz wiadomo, że i tego terminu nie da się dotrzymać.

Jak informuje Express Bydgoski, wykonawca inwestycji na początku 2026 r. złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania o 52 dni. Wniosek został zaakceptowany, a aktualny termin zakończenia prac na Placu Wolności to 22 maja 2026 r.

27

Kiedy powrót kwiaciarek?

Wiele osób wyczekuje również na uruchomienie pawilonów kwiatowych na placu Wolności. Przypomnijmy, pierwotnie zakładano, że kwiaciarki wrócą na Plac Wolności jeszcze przed zakończeniem rewitalizacji, czyli wiosną 2025. Również i ten termin był wielokrotnie prolongowany. Najpierw ratusz podawał, że kwiaciarki wrócą na przełomie kwietnia i maja 2025, potem miał to być 31 lipca 2025 roku, kolejny termin wyznaczono na początek jesieni 2025. Pawilony wciąż nie są gotowe, a według informacji ze stycznia aktualny termin wykonania pawilonów to 31 marca 2026 r.

W listopadzie rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania placu Wolności i Gimnazjalnej, które zyska wyniesioną formę. W związku z tym zamknięta dla ruchu kołowego jest ulica Gimnazjalna na odcinku od ulicy plac Wolności do ulicy Piotra Skargi.

Zajrzeliśmy, jak obecnie przebiegają prace na Placu Wolności. Firma Strabag w ostatnich tygodniach wykonała nasadzenia drzew i krzewów. Wokół drzew pojawiły się specjalne kraty zapewniające odpowiednie nawodnienie. Zamontowano elementy małej architektury, m.in. 26 ławek, trzy komplety stojaków na rowery oraz kosze na śmieci. Na placu pojawiło się już trzynaście stylowych latarni, cały czas trwa również układanie płyt granitowych.

Projektantom zależało na przywróceniu historycznego wyglądu Placu Wolności. Dzięki rewitalizacji ozdobą placu staną się stylowe pawilony kwiaciarni. Koszt zaprojektowania i budowy estetycznych pawilonów to 1,3 mln złotych. Nowe pawilony ma wyróżniać elegancka architektura dostosowana do charakteru placu.

W ramach inwestycji na pomniku Wolności, frontowej elewacji kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz frontowej elewacji I Liceum Ogólnokształcącego pojawią się iluminacje. Przy pomniku Wolności na granitowym postumencie stanie sferyczny zegar słoneczny. Projekt zakłada również modernizację elewacji szaletu.