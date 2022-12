Tata chorej na SMA Zosi zebrał całą sumę na lek! "Boże, to się naprawdę udało!"

- Jestem niesamowicie szczęśliwy – powiedział nam Tomasz Szcześniewski z Wałdowa, który dla swojej córki podjął walkę o najdroższy lek świata. Mała Zosia cierpi na SMA - rdzeniowy zanik mięśni i potrzebowała aż 9,5 mln zł na terapię genową. Udało się zebrać całą kwotę!

- Dopiero do mnie dociera, z jak wielką empatią, miłością i dobrymi sercami się spotkaliśmy po drodze. 9,5 mln zł to ogrom pieniędzy. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie objętości, jakiej potrzebowałbym, by zgromadzić tak wielką kwotę. To wszystko dostaliśmy ze szczerości serca - mówił dziennikarzom Radia Eska Tomasz Szcześniewski.

Tata Zosi przyznaje, że przed nimi jeszcze dużo ciężkiej pracy. - Trzeba pozamykać sprawy zbiórkowe w terenie, zamknąć wszystko w 100 procentach, oddać pożyczony sprzęt, a także doprowadzić Zosię do Lublina, gdzie będzie miała podanie terapii genowej. Najprawdopodobniej pierwsze badania będą pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. Jeśli wszystko będzie dobrze, to podanie terapii genowej będzie miało miejsce już w pierwszej połowie stycznia - dodaje.

Tomasz Szcześniewski wraz z najbliższymi podjął heroiczną walkę o życie dziewczynki. Między innymi przeszedł z Zakopanego na Hel. Po drodze zbierał pieniądze na leczenie córki. Link do zbiórki znajduje się TUTAJ.

