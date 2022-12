Zagininieni

To już kolejne święta Bożego Narodzenia bez nich. Ich bliscy wciąż nie tracą nadziei [ZDJĘCIA]

Znacie ich z osiedla, ze sklepu czy parku? A może mijacie je na co dzień w drodze do szkoły czy pracy? Tych kobiet i mężczyzn z woj. kujawsko-pomorskie do dziś szukają policja, rodzina, znajomi i przyjaciele. Zaginęli bez śladu kilka, a nawet kilkanaście lat temu.