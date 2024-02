ostatni dzień ferii zimowych!

Torbyd pęka w szwach! Tłumy mieszkańców na bydgoskim lodowisku

ago 12:21

Ferie zimowe przechodzą do historii! W poniedziałek, 26 lutego uczniowie z Kujaw i Pomorza wrócili do szkolnych ław. A co robili ostatni dzień błogiego lenistwa? Jak się okazało wielu z nich zdecydowało się tego dnia na łyżwy. Torbyd dosłownie pękał w szwach! Zobaczcie sami!