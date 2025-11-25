Koszmar na torach! Młody mężczyzna wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus. Zginął na miejscu

Trasa kolejowa Bydgoszcz–Gdańsk została ponownie otwarta po śmiertelnym wypadku w miejscowości Lubania-Lipiny koło Świecia. We wtorkowy poranek (25 listopada) samochód osobowy zderzył się tam z szynobusem. Kierowca auta zginął na miejscu. Jak przekazała PAP policja, okoliczności tragedii wyjaśni prokuratorskie śledztwo.

Linia kolejowa Bydgoszcz–Gdańsk przez kilka godzin była zablokowana po dramatycznym wypadku, do którego doszło we wtorek rano (25 listopada) na strzeżonym przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Lubania-Lipiny. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący samochodem osobowym wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus. Siła uderzenia była ogromna – auto zostało poważnie zniszczone, a 24-letni kierowca zginął na miejscu. Wiadomo, że podróżował sam.

Kom. Joanna Tarkowska z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu poinformowała PAP, że „na miejscu zakończyły się czynności pod nadzorem prokuratora”. Jak dodała, w momencie wypadku szynobusem podróżowało siedem osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń, jednak zdarzenie wywołało ogromne utrudnienia w ruchu kolejowym.

Po zakończeniu pracy policji i prokuratora tory zostały uprzątnięte, a skład usunięty z miejsca kolizji. Ruch na trasie Bydgoszcz–Gdańsk został już całkowicie przywrócony, a pociągi kursują zgodnie z rozkładem – potwierdziła policja w rozmowie z PAP.

Do tragedii doszło na przejeździe wyposażonym w sygnalizację świetlną i dźwiękową. Teraz dokładne okoliczności, w tym to, czy sygnalizacja działała prawidłowo i dlaczego kierowca wjechał na tory, zostaną ustalone w ramach prokuratorskiego śledztwa.

