Tragiczne odkrycie w stawie! Nie żyje 67-latek z Bydgoszczy

Kolejna tragedia na Kujawach i Pomorzu. W niedzielę, 14 lipca w miejscowości Antoniewo (pow. żniński) funkcjonariusze przyjęli dramatyczne zgłoszenie. W stawie na terenie jednej z prywatnych posesji znaleziono ciało. To 67-letni mieszkaniec Bydgoszczy. Jak doszło do jego śmierci? To bada policja pod nadzorem prokuratora.