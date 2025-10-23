Znamy wyniki sekcji zwłok małego Gabrysia! Dramat po podaniu przeterminowanej szczepionki

Półroczny Gabryś zmarł po podaniu przeterminowanej szczepionki, co wstrząsnęło opinią publiczną.

Sanepid potwierdził obecność innych przeterminowanych szczepionek w ośrodku zdrowia.

Sekcja zwłok nie wskazała jednoznacznej przyczyny śmierci; prokuratura zleca dodatkowe badania.

Ta sprawa wstrząsnęła opinią publiczną. Gabryś miał zaledwie sześć miesięcy, gdy pod koniec września w miejscowym ośrodku zdrowia podano mu szczepionkę. Wkrótce po jej podaniu jego stan gwałtownie się pogorszył. Najpierw trafił do szpitala w Żninie, a następnie do Bydgoszczy. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

Po tragedii w ośrodku zdrowia pojawili się pracownicy sanepidu. Jak ustalili, chłopcu podano szczepionkę, której termin ważności już minął. Zabezpieczono dokumentację oraz pozostałe fiolki. – W ośrodku znajdowały się jeszcze inne przeterminowane szczepionki – potwierdza w rozmowie z „Super Expressem” Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Według ustaleń śledczych, w placówce mogły znajdować się jeszcze cztery takie preparaty. Po śmierci chłopczyka jego rodzina pogrążyła się w żałobie. Grób Gabrysia na cmentarzu w Gąsawie pokryły białe kwiaty i dwa pluszowe misie – ulubione zabawki dziecka.

Rodzice Gabrysia mieszkają w domu po drugiej stronie ulicy. – Mama chłopca jest w bardzo ciężkim stanie psychicznym. Przyjmuje leki, nie jest w stanie rozmawiać – mówi teściowa kobiety.

Jak przekazała prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, sekcja zwłok została przeprowadzona przez biegłego z zakresu medycyny sądowej. – Biegły poinformował nas, że nie jest w stanie jednoznacznie wskazać przyczyny śmierci. Dlatego zostaną zlecone dodatkowe badania – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Śledztwo w sprawie śmierci półrocznego Gabrysia trwa. Prokuratura bada, w jaki sposób doszło do podania przeterminowanej szczepionki i kto ponosi za to odpowiedzialność.