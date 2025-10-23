Znamy wyniki sekcji zwłok małego Gabrysia! Dramat po podaniu przeterminowanej szczepionki

W czwartek, 23 października, na wniosek prokuratury, przeprowadzono sekcję zwłok półrocznego Gabrysia z Gąsawy. Chłopiec zmarł 9 października. Wcześniej został zaszczepiony przeterminowaną szczepionką. Ekshumacja została zarządzona po dwóch tygodniach od śmierci dziecka. Dom rodziców Gabrysia znajduje się naprzeciwko cmentarza, na którym został pochowany chłopiec...

Ta sprawa wstrząsnęła opinią publiczną. Gabryś miał zaledwie sześć miesięcy, gdy pod koniec września w miejscowym ośrodku zdrowia podano mu szczepionkę. Wkrótce po jej podaniu jego stan gwałtownie się pogorszył. Najpierw trafił do szpitala w Żninie, a następnie do Bydgoszczy. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

Po tragedii w ośrodku zdrowia pojawili się pracownicy sanepidu. Jak ustalili, chłopcu podano szczepionkę, której termin ważności już minął. Zabezpieczono dokumentację oraz pozostałe fiolki. – W ośrodku znajdowały się jeszcze inne przeterminowane szczepionki – potwierdza w rozmowie z „Super Expressem” Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Według ustaleń śledczych, w placówce mogły znajdować się jeszcze cztery takie preparaty. Po śmierci chłopczyka jego rodzina pogrążyła się w żałobie. Grób Gabrysia na cmentarzu w Gąsawie pokryły białe kwiaty i dwa pluszowe misie – ulubione zabawki dziecka.

Mama Gabrysia widzi z okna jego grób. Prokuratura bada sprawę przeterminowanej szczepionki
Rodzice Gabrysia mieszkają w domu po drugiej stronie ulicy. – Mama chłopca jest w bardzo ciężkim stanie psychicznym. Przyjmuje leki, nie jest w stanie rozmawiać – mówi teściowa kobiety.

Jak przekazała prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, sekcja zwłok została przeprowadzona przez biegłego z zakresu medycyny sądowej.Biegły poinformował nas, że nie jest w stanie jednoznacznie wskazać przyczyny śmierci. Dlatego zostaną zlecone dodatkowe badania – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Śledztwo w sprawie śmierci półrocznego Gabrysia trwa. Prokuratura bada, w jaki sposób doszło do podania przeterminowanej szczepionki i kto ponosi za to odpowiedzialność.

