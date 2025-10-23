Maleńki Gabryś nie żyje. Nowe ustalenia o przeterminowanych szczepionkach porażają

Gąsawa: Gabryś nie żyje. Śmierć po przeterminowanej szczepionce?

Ta sprawa zbulwersowała całą Polskę. Półroczny Gabryś został zaszczepiony pod koniec września w ośrodku w Gąsawie (województwo kujawsko-pomorskie). Po tym jego stan dramatycznie się pogorszył. Chłopczyk najpierw trafił do pobliskiego szpitala w Żninie, a potem do lecznicy w Bydgoszczy. Lekarzom nie udało się uratować jego życia. Niewinny Gabryś zmarł 9 października. Przedstawiciele sanepidu ustalili, że chłopiec został zaszczepiony przeterminowaną szczepionką. Poinformowali o tym prokuraturę.

Mało tego, we wspominanym wyżej ośrodku zdrowia było więcej przeterminowanych szczepionek. Ustalenia "Super Expressu" potwierdziła w rozmowie z naszym reporterem Agnieszka Adamska - Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Według naszej wiedzy, mowa o kolejnych czterech przeterminowanych szczepionkach.

Oświadczenie ośrodka po tragedii w Kujawsko-Pomorskiem. Odpierają zarzuty!

Mama Gabrysia widzi z okna jego grób

Maleńki chłopczyk został pochowany na miejscowym cmentarzu w Gąsawie. Bliscy maleństwa dosłownie zalali grób białymi kwiatami. Na grobie położyli jego dwa ulubione misie. Jego rodzice mieszkają w domu mamy ojca, po drugiej stronie ulicy. Teściowa mamy Gabrysia powiedziała nam, że kobieta bierze lekarstwa i nie jest w stanie z nikim rozmawiać. Teraz prokuratura zleciła sekcję zwłok Gabrysia. Jego grób musiał zostać rozkopany. Prokurator zarządził bowiem ekshumację.

Prokurator Agnieszka Adamska - Okońska nie była w stanie powiedzieć nam, kiedy biegły będzie mógł wstępnie ustalić, co było przyczyną śmierci maleństwa. Możliwe, że będzie potrzebował kilku miesięcy. Do sprawy wrócimy w "Super Expressie". Rodzinie i bliskim Gabrysia składamy wyrazy współczucia.

