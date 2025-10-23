Maleńki Gabryś nie żyje. Nowe ustalenia o przeterminowanych szczepionkach porażają

2025-10-23 11:19

W czwartek (23 października 2025), na wniosek prokuratury przeprowadzono ekshumację zwłok małego Gabrysia. Półroczny chłopiec zmarł dwa tygodnie temu. Wcześniej podano mu przeterminowaną szczepionkę. Czy to była przyczyna śmierci chłopczyka? To badają śledczy. Nowe informacje podajemy poniżej.

Gąsawa: Gabryś nie żyje. Śmierć po przeterminowanej szczepionce?

Ta sprawa zbulwersowała całą Polskę. Półroczny Gabryś został zaszczepiony pod koniec września w ośrodku w Gąsawie (województwo kujawsko-pomorskie). Po tym jego stan dramatycznie się pogorszył. Chłopczyk najpierw trafił do pobliskiego szpitala w Żninie, a potem do lecznicy w Bydgoszczy. Lekarzom nie udało się uratować jego życia. Niewinny Gabryś zmarł 9 października. Przedstawiciele sanepidu ustalili, że chłopiec został zaszczepiony przeterminowaną szczepionką. Poinformowali o tym prokuraturę.

Mało tego, we wspominanym wyżej ośrodku zdrowia było więcej przeterminowanych szczepionek. Ustalenia "Super Expressu" potwierdziła w rozmowie z naszym reporterem Agnieszka Adamska - Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Według naszej wiedzy, mowa o kolejnych czterech przeterminowanych szczepionkach.

Oświadczenie ośrodka po tragedii w Kujawsko-Pomorskiem. Odpierają zarzuty!

Mama Gabrysia widzi z okna jego grób

Maleńki chłopczyk został pochowany na miejscowym cmentarzu w Gąsawie. Bliscy maleństwa dosłownie zalali grób białymi kwiatami. Na grobie położyli jego dwa ulubione misie. Jego rodzice mieszkają w domu mamy ojca, po drugiej stronie ulicy. Teściowa mamy Gabrysia powiedziała nam, że kobieta bierze lekarstwa i nie jest w stanie z nikim rozmawiać. Teraz prokuratura zleciła sekcję zwłok Gabrysia. Jego grób musiał zostać rozkopany. Prokurator zarządził bowiem ekshumację.

Prokurator Agnieszka Adamska - Okońska nie była w stanie powiedzieć nam, kiedy biegły będzie mógł wstępnie ustalić, co było przyczyną śmierci maleństwa. Możliwe, że będzie potrzebował kilku miesięcy. Do sprawy wrócimy w "Super Expressie". Rodzinie i bliskim Gabrysia składamy wyrazy współczucia.

