Tragiczne odkrycie w Wiśle. W Fordonie wyłowiono ciało kobiety!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-09-12 7:38

Czwartkowe popołudnie (11 września) w Bydgoszczy przyniosło dramatyczne wydarzenia. W Wiśle, na wysokości bulwarów w Fordonie, zauważono dryfujące ciało kobiety. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować.

Autor: Anna Kisiel/Super Express
  • 11 września około godziny 16:55 w Fordonie zauważono ciało unoszące się na Wiśle, w rejonie bulwarów.
  • Na miejsce skierowano służby ratunkowe, które wyłowiły ciało kobiety z wody.
  • Mimo reanimacji, kobiety nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość zmarłej oraz okoliczności tragedii.

Do zdarzenia doszło w czwartek (11 września) około godziny 16:55. Zgłoszenie o ciele unoszącym się na Wiśle wpłynęło do bydgoskich służb ratunkowych. Według relacji zgłaszającego, ciało zauważono w rejonie bulwarów w Fordonie, popularnym miejscu spacerów mieszkańców tej części miasta.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, strażaków oraz ratowników medycznych. – Na miejsce przybyli policjanci, strażacy, ratownicy medyczni. Strażacy, wykorzystując łódź, wyłowili ciało kobiety i przetransportowali na brzeg – mówi "Expressowi Bydgoskiemu" sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Ratownicy podjęli dramatyczną walkę o życie kobiety. – Ratownicy podjęli próbę reanimacji, niestety nieskuteczną. Nie udało się przywrócić czynności życiowych – relacjonuje dziennikarzom policjant. Akcja trwała kilkadziesiąt minut, jednak mimo wysiłków służb, kobieta zmarła.

Obecnie policjanci, działając pod nadzorem prokuratora, będą prowadzić czynności mające na celu ustalenie tożsamości zmarłej. Śledczy zbadają także wszystkie okoliczności i przyczyny tragedii. Na razie nie wiadomo, czy do zdarzenia przyczyniły się osoby trzecie, czy też doszło do nieszczęśliwego wypadku.

