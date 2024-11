i Autor: policja.pl zdjęcie ilustracyjne

Sprawę bada prokuratura

Tragiczny pożar w Bydgoszczy! W płomieniach zginął mężczyzna

Dramatyczne doniesienia z Bydgoszczy! We wtorek, 12 listopada w godzinach popołudniowych doszło do tragicznego w skutkach pożaru. W jednym z budynków mieszkalnych przy ul. Solnej, z nieznanych dotąd przyczyn, pojawił się ogień. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować. Jak doszło do zdarzenia?