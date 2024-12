Obudził nas huk, zobaczyłem, że sufit się świeci, było jak w filmie science fiction. Strażak powiedział, że to cud, że żyjemy [ZDJĘCIA]

Tragiczny wypadek na DK 25 pod Bydgoszczą! Nie żyje jedna osoba

W niedzielne popołudnie (29 grudnia), około godziny 14:37, doszło do tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Stopka, w gminie Koronowo.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano służby ratownicze, w tym straż pożarną, policję oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak informują służby, w wypadku brały udział trzy osoby. Mężczyzna kierujący jednym z pojazdów był resuscytowany na miejscu zdarzenia, jednak mimo podjętej akcji ratunkowej, nie udało się go uratować.

Pozostali uczestnicy wypadku zostali objęci pomocą medyczną, a policjanci rozpoczęli szczegółowe dochodzenie mające na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyn tej tragedii.

Droga krajowa nr 25 w miejscu wypadku była zablokowana, a służby kierowały ruchem na objazdy. Utrudnienia trwały kilka godzin. Policja wciąż apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do wskazówek służb. To kolejny wypadek na tej ruchliwej trasie, która łączy Bydgoszcz z innymi miastami regionu, przypominając o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy.

