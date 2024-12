Samotnie wychowuje siedmioro dzieci! Takiego prezentu od policjantów się nie spodziewał

Kartki na Boże Narodzenie 2024. Pobierz darmowe grafiki na święta! Aż 70 wyjątkowych wzorów dostępnych do ściągnięcia za darmo [24.12.2024]

Policjanci w roli św. Mikołaja! Obdarowali prezentami ojca, który samotnie wychowuje siedmioro dzieci

Na co dzień wywiadowcy zajmują się zwalczaniem przestępczości, zatrzymywaniem handlarzy narkotyków czy tropieniem złodziei, co daje im doskonałe rozeznanie w lokalnej społeczności. To właśnie dzięki temu dowiedzieli się o samotnym ojcu wychowującym siedmioro dzieci na jednym z bydgoskich osiedli.

Gdy tylko usłyszeli o potrzebach rodziny, szybko zorganizowali zbiórkę pieniędzy wśród siebie i ruszyli na zakupy. Wśród niezbędnych rzeczy znalazły się m.in. pralka oraz piętrowe łóżko dla dziewczynek.

Nie zapomnieli również o drobnych radościach – w torbach pełnych prezentów znalazły się zabawki, pluszaki i słodycze. Po dotarciu do rodziny policjanci zamontowali nową pralkę, złożyli łóżko, ułożyli na nim materace, a dzieci obdarowali upominkami.

Radość i wdzięczność zarówno najmłodszych, jak i ich taty były nie do opisania. Policjanci przyznali, że spełniając marzenia dzieci, sami poczuli się szczęśliwi – uśmiechy na twarzach najmłodszych były dla nich najlepszą nagrodą.

Nie przegap! Ostatnie godziny Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego