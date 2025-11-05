Trojaczki przyszły na świat w Bydgoszczy! Imiona maluchów od razu przyciągnęły uwagę

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-05 8:17

To był wyjątkowy poranek w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej przy ul. Szpitalnej 19. Na świat przyszły trojaczki: dwie dziewczynki i chłopiec! Mama i dzieci czują się dobrze, a ich niezwykłe imiona od razu wzbudziły zainteresowanie personelu i internautów.

Trojaczki w Bydgoszczy

Autor: Szpital Kliniczny im. dr. Emila Warmińskiego Politechniki Bydgoskiej (screen)/ Facebook
To potrójne szczęście przyszło na świat 3 listopada 2025 roku, na początku 34. tygodnia ciąży. Pierwszy urodził się chłopiec – Sentino, ważący 2000 gramów. Chwilę później na świat przyszły jego siostry – Sofija (1690 g) i Suzan (1530 g).

Kiedy w trakcie ciąży dowiedziałam się o trojaczkach, radość mieszała się z obawami. Dzisiaj, wspólnie z partnerem, jesteśmy potrójnie dumni i szczęśliwi – mówi mama dzieci, pani Nikola, cytowana przez TVP Bydgoszcz.

Potrójne szczęście pod opieką specjalistów

Jak podkreślają lekarze, ciąże mnogie to zawsze duże wyzwanie – zarówno dla rodziców, jak i dla zespołu medycznego. Porody trojaczków powinny odbywać się w ośrodkach o najwyższym – III stopniu referencyjności. Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej dysponuje odpowiednim zapleczem, dzięki czemu mama i dzieci byli pod najlepszą możliwą opieką.

Dzieci są w stanie stabilnym, korzystają z nieinwazyjnego wsparcia oddechowego. Najbliższe tygodnie spędzą w inkubatorach, gdzie będą nabierać sił – tłumaczy TVP Bydgoszcz dr n. med. Anna Hagner, Koordynator Oddziału Klinicznego Neonatologii i Intensywnej Terapii, specjalista pediatrii i neonatologii.

Mama wkrótce wróci do domu, trojaczki jeszcze trochę poczekają

Mama trojaczków czuje się dobrze i w najbliższych dniach opuści szpital. Maluchy natomiast pozostaną pod opieką neonatologów, którzy będą czuwać nad ich rozwojem i zdrowiem.

Jak podkreśla TVP Bydgoszcz, dla całego personelu medycznego był to dzień pełen emocji – potrójna radość, wzruszenie i poczucie, że w murach szpitala wydarzyło się coś naprawdę wyjątkowego.

Ogromne gratulacje dla świeżo upieczonych rodziców!

SZPITAL BYDGOSZCZ
TROJACZKI