Trojaczki przyszły na świat w Bydgoszczy! Imiona maluchów od razu przyciągnęły uwagę

To potrójne szczęście przyszło na świat 3 listopada 2025 roku, na początku 34. tygodnia ciąży. Pierwszy urodził się chłopiec – Sentino, ważący 2000 gramów. Chwilę później na świat przyszły jego siostry – Sofija (1690 g) i Suzan (1530 g).

– Kiedy w trakcie ciąży dowiedziałam się o trojaczkach, radość mieszała się z obawami. Dzisiaj, wspólnie z partnerem, jesteśmy potrójnie dumni i szczęśliwi – mówi mama dzieci, pani Nikola, cytowana przez TVP Bydgoszcz.

Potrójne szczęście pod opieką specjalistów

Jak podkreślają lekarze, ciąże mnogie to zawsze duże wyzwanie – zarówno dla rodziców, jak i dla zespołu medycznego. Porody trojaczków powinny odbywać się w ośrodkach o najwyższym – III stopniu referencyjności. Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej dysponuje odpowiednim zapleczem, dzięki czemu mama i dzieci byli pod najlepszą możliwą opieką.

– Dzieci są w stanie stabilnym, korzystają z nieinwazyjnego wsparcia oddechowego. Najbliższe tygodnie spędzą w inkubatorach, gdzie będą nabierać sił – tłumaczy TVP Bydgoszcz dr n. med. Anna Hagner, Koordynator Oddziału Klinicznego Neonatologii i Intensywnej Terapii, specjalista pediatrii i neonatologii.

Mama wkrótce wróci do domu, trojaczki jeszcze trochę poczekają

Mama trojaczków czuje się dobrze i w najbliższych dniach opuści szpital. Maluchy natomiast pozostaną pod opieką neonatologów, którzy będą czuwać nad ich rozwojem i zdrowiem.

Jak podkreśla TVP Bydgoszcz, dla całego personelu medycznego był to dzień pełen emocji – potrójna radość, wzruszenie i poczucie, że w murach szpitala wydarzyło się coś naprawdę wyjątkowego.

Ogromne gratulacje dla świeżo upieczonych rodziców!