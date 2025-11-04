Trucizna ukryta w lesie. Leśnicy wściekli po odkryciu makabrycznego znaleziska

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-04 10:34

Bezmyślność, trucizna i góra śmieci w samym sercu lasu – tak wyglądał widok, który zastali pracownicy Nadleśnictwa Gniewkowo. Jak poinformowali w mediach społecznościowych, natrafili na ogromne ilości odpadów rolniczych — butelki po chemikaliach, pojemniki po nawozach i płynach hydraulicznych. Wszystko wrzucone prosto między drzewa i krzewy.

Super Express Google News

Niestety… znów trafiliśmy na ślad czyjejś bezmyślności – śmieci porzucone w lesie” – napisali leśnicy w emocjonalnym poście opublikowanym w poniedziałek, 3 listopada.

Tym razem nie były to zwykłe odpady komunalne. Wśród śmieci znajdowały się opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach płynnych, olejach i płynach hydraulicznych używanych w rolnictwie. Jak relacjonują leśnicy, część pojemników została wrzucona w dużych workach, inne były porozrzucane pojedynczo po okolicy.

Duże worki wrzucone wprost między drzewa i krzewy, a pojedyncze butelki porozrzucane po okolicy…” – czytamy w poście Nadleśnictwa Gniewkowo.

To nie tylko zaśmiecanie przyrody, ale realne zagrożenie dla środowiska. Substancje chemiczne z porzuconych opakowań mogą przenikać do gleby i wód gruntowych, zatruwając rośliny oraz zwierzęta. To nie tylko bałagan. Rozmaite substancje z pojemników mogą przenikać do gleby, wód, i zatruwać rośliny i zwierzęta” – ostrzegają pracownicy Nadleśnictwa.

Najbardziej bulwersujące jest jednak to, że tego rodzaju odpady można bezpłatnie oddać w punktach sprzedaży środków ochrony roślin. Mimo to ktoś postanowił wybrać las jako „najwygodniejsze” miejsce pozbycia się niechcianych pojemników.

Trucizna ukryta w lesie. Leśnicy wściekli po odkryciu makabrycznego znaleziska
4 zdjęcia

Leśnicy sami posprzątali teren, a odpady trafiły do odpowiedniej utylizacji. Sprawa została zgłoszona policji. „Nie ma zgody na trucie lasu” – podkreślają pracownicy Nadleśnictwa Gniewkowo.

Leśnicy apelują też do mieszkańców o czujność i reagowanie w podobnych sytuacjach. „Jeśli zauważysz porzucone w lesie odpady – zrób zdjęcie, zanotuj lokalizację i zgłoś sprawę do leśniczego, nadleśnictwa lub Straży Leśnej. Razem możemy reagować szybciej i skuteczniej” – przypominają.

Na koniec dodają krótko, ale dosadnie: „Las to nie śmietnisko. Dbajmy o niego – dla siebie, dla zwierząt i dla przyszłych pokoleń.”

Mieszkańcy dla natury! Tak sadzili las pod Bydgoszczą
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIECI W LESIE
KUJAWSKO-POMORSKIE