Trwa budowa czwartego kręgu Opery Nova w Bydgoszczy. Jak przebiegają prace? [ZDJĘCIA]

Trwa budowa czwartego kręgu Opery Nova w Bydgoszczy. Jak przebiegają prace?

W centrum Bydgoszczy trwa budowa czwartego kręgu Opery Nova. Inwestycja wzmocni rangę miasta jako ośrodka kultury muzycznej. W środku będą między innymi sceny, sale prób, sala kinowa, a także dwupoziomowy garaż.

- Czwarty krąg to jest coś, co będzie chlubą i dumą dla miasta, dla instytucji. Pozytywne zmartwienie dla pana dyrektora to wypełnić tę przestrzeń treścią, ale o to jestem spokojny - mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

Prace budowlane będą kosztować 116 mln zł. Prezydent Bydgoszczy zadeklarował chęć współfinansowania inwestycji po połowie z władzami województwa. Prace budowlane zajmą około 2,5 roku.