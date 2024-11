Tu jednocześnie pracują aż trzy roboty. Tak wygląda Centrum Chirurgii Robotycznej w Bydgoszczy

Kto wygra wybory w USA? Jasnowidz Jackowski przewidział to, co dzieje się teraz

Centrum Chirurgii Robotycznej w Bydgoszczy otwarte

Jak przekazuje Urząd Miasta Bydgoszczy, dwie instalacje już pracują pełną parą. Pierwsze zabiegi z użyciem trzeciego robota ruszyły w październiku.

- Idea była taka, by instalacje robotów chirurgicznych pracowały poza dotychczas istniejącymi salami operacyjnymi, by to była wartość dodana do operacji i zabiegów, które zespoły pięciu oddziałów zabiegowych wykonują każdego dnia - wyjaśnia dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy, prof. Janusz Kowalewski.

Technika robotyczna, stosowana w medycynie od ponad 20 lat, to jeden z najważniejszych przełomów w nowoczesnej chirurgii. Robot chirurgiczny jest narzędziem wspomagającym chirurga podczas operacji. Dzięki powiększonemu obrazowi 3D oraz minimalnej inwazyjności, technika ta jest bezpieczniejsza dla pacjenta i bardziej komfortowa dla lekarza.

Operacje robotyczne, to szereg korzyści dla pacjenta

Operacje robotyczne dla pacjenta oznaczają mniejsze blizny, mniej bólu pooperacyjnego, krótszy czas powrotu do zdrowia, szybszą możliwość opuszczenia szpitala (już po 2-3 dniach od zabiegu) oraz mniejsze ryzyko powikłań.W tym miejscu najczęściej wykonywane będą operacje onkologiczne – prostatektomia, czyli usunięcie gruczołu krokowego z powodu nowotworu. Ale z pracy robota skorzystają również lekarze innych specjalizacji.

- W tej chwili mamy cztery zespoły, które implementują zabiegi robotyczne w swoich specjalnościach. Stąd konieczność zakupu 3 robotów i umieszczenie ich w jednym bloku operacyjnym, żeby zespoły mogły spokojnie operować w swoim tempie, nie zaburzając planu tradycyjnych, klasycznych zabiegów operacyjnych – dodaje prof. Kowalewski.

Zakup pierwszego robota dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy był możliwy dzięki wsparciu Funduszy Europejskich. Następne dwa roboty zostały zakupione ze środków własnych szpitala. Cała inwestycja kosztowała ok. 50 mln zł.

