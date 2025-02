Tu mieszkał bydgoski geniusz, który złamał Enigmę! Podróż śladami Mariana Rejewskiego [WIDEO]

Co się stało z kobietą?

Pierwszym domem Rejewskiego była kamienica przy ulicy Wileńskiej 6, gdzie się urodził i spędził pierwsze lata swojego życia. Po latach nauki i pracy, a także dramatycznych doświadczeniach II wojny światowej, Rejewski powrócił do Bydgoszczy w 1946 roku. Zamieszkał wtedy przy ulicy Dworcowej 10, w mieszkaniu teściów. To tam rozpoczął nowe życie po wojennej tułaczce.

Zobacz: Kamienice w bydgoskim Śródmieściu odzyskały utracony blask! Tak teraz wyglądają [WIDEO]

Kolejnym ważnym adresem w jego życiu była kamienica przy ulicy Gdańskiej 10, w której Rejewski mieszkał od 1962 do 1969 roku. To miejsce ma szczególne znaczenie, ponieważ tam spisał swoje wspomnienia dotyczące pracy w Biurze Szyfrów. Były to niezwykle cenne zapiski, które rzuciły światło na jego udział w rozszyfrowaniu niemieckiej Enigmy.

W 1969 roku Marian Rejewski przeprowadził się do Warszawy, gdzie mieszkał aż do swojej śmierci w 1980 roku.

W 2005 roku Miasto Bydgoszcz uhonorowało wybitnego bydgoszczanina. Mariana Rejewskiego można spotkać siedzącego na ławeczce na rogu ulicy Gdańskiej i Śniadeckich. Dodatkowo na ulicy Gdańskiej, na ścianie budynku przylegającego do Bydgoskiego Centrum Finansowego (dawna "Drukarnia") powstał mural upamiętniający kryptologa.