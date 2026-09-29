Mama 13-latka, który chciał dokonać rzezi w szkole zabrała głos: "Nie wierzę w to, co o nim mówią"

Aktualizacja: godz. 15:40

Jak przekazała dziennikarka Radia Eska, sąd zdecydował o dalszym losie 13-latka z powiatu wąbrzeskiego. Wobec chłopca, który miał planować przyjście do szkoły z bagnetem, zastosowano tymczasowo środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Wcześniej nastolatek przebywał w policyjnej izbie dziecka. Sąd nie ujawnia szczegółów dotyczących przebiegu wysłuchania 13-latka ani materiałów, które naprowadziły policję na jego trop.

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Wstrząsające informacje o planowanym przez 13-latka akcie przemocy w szkole pojawiły się 28 września. W nocy funkcjonariusze z Wąbrzeźna otrzymali niepokojącą informację z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej w nocy. Z przekazanych danych wynikało, że młody chłopak z powiatu wąbrzeskiego ma zamiar dokonać aktu przemocy w szkole. Ze zgłoszenia wynikało, że nastolatek już wcześniej zabił kilka kotów.

Policjanci ujawnili w jego plecaku bagnet, a w miejscu zamieszkania znaleźli również tasak. Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty powiedziała reporterowi Radia ESKA, że chłopak korzystał już wcześniej ze wsparcia psychologa i pedagoga szkolnego. Trudno mu było nawiązywać relacje ze znajomymi, był zamknięty w sobie i z tego powodu szkoła postanowiła mu się przyjrzeć. Zaznaczyła jednak, że dotychczas nie zaobserwowano u niego żadnych przejawów agresji.

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Rodzice 13-latka nie wierzą, że syn mógłby dokonać takiej zbrodni

29 września sprawą 13-letniego chłopca zajął się sąd dla nieletnich. Do powiatu wąbrzeskiego udał się również reporter "Super Expressu", któremu udało się dotrzeć do rodziców zatrzymanego nastolatka. Choć policja podała, że dostała informacje o uśmierceniu kilku kotów i o planowanej rzezi pod Wąbrzeźnem, najbliżsi nie wierzą, że mogłoby dojść do tak potwornego aktu przemocy.

- Nie wierzę w to, co mówią o moim synu - rzuciła do dziennikarza "Super Expressu" jego mama, której oczy zdradzały ogromne emocje. Ojciec nastolatka nie chciał rozmawiać z reporterem. Ta sprawa to dramat dla całej rodziny.

Zatrzymany 13-latek to niepozorna postać. Jest chudziutki i nikt zapewne nie pomyślałby, że w jego głowie mógł się urodzić taki straszny plan.

- Na szczęście do niczego nie doszło, ale część uczniów i ich rodziców przeraziła się tym faktem. W związku z tym, dyrekcja powołała zespół ze specjalistami, psychologiem, pedagogiem specjalnym. Oni wytłumaczą, że trzeba zachować spokój - podkreśliła Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, cytowana przez Radio ESKA.

Reporter "SE" dotarł do wspominanej wyżej szkoły. Dyrektorka odmówiła nam komentarza. Tata jednego z uczniów podkreślił, że 13-latek nie wygląda na takiego, co mógłby dokonać tak strasznego czynu. Matka i ojciec zatrzymanego cieszą się szacunkiem lokalnej społeczności. Mają sześcioro dzieci.

Do sprawy i kolejnych decyzji służb oraz sądu będziemy wracać w "Super Expressie".

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