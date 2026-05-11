Usiłowanie zabójstwa w Sępólnie Krajeńskim! 21-latek z ranami od noża uciekł na plac zabaw

Awantura na osiedlu. 21-latek z ranami uciekł w okolicę placu zabaw

24-letni mieszkaniec Sępólna Krajeńskiego najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 21-latka, do którego doszło podczas kłótni w jednym z mieszkań.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 7 maja. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim otrzymał zgłoszenie o rannym mężczyźnie znajdującym się w pobliżu placu zabaw na jednym z osiedli. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole.

Funkcjonariusze zastali 21-letniego mieszkańca miasta z widocznymi obrażeniami ciała. Poszkodowanemu udzielono pomocy medycznej, a następnie przewieziono go do szpitala.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że w jednym z mieszkań doszło do kłótni pomiędzy lokatorami: 24-latkiem, a 21-latkiem. W trakcie awantury starszy z mężczyzn ugodził pokrzywdzonego nożem. Po zdarzeniu ranny uciekł z mieszkania w kierunku pobliskiego placu zabaw, gdzie przypadkowi świadkowie wezwali służby - informuje asp. szt. Aleksandra Bratz, rzecznik prasowy KPP w Sępólnie Krajeńskim.

24-latek usłyszał poważny zarzut. Sąd zdecydował o areszcie

Podejrzany został zatrzymany przez policjantów jeszcze na miejscu zdarzenia, a następnie przewieziony do komendy.

- Na miejscu pracowali kryminalni, którzy zabezpieczyli ślady mogące stanowić dowód w sprawie oraz przeprowadzili oględziny miejsca zbrodni. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił 24-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa - dodaje asp. szt. Aleksandra Bratz.

W sobotę, 9 maja sąd przychylił się do wniosku śledczych i zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny trzymiesięcznego aresztu. Za usiłowanie zabójstwa mieszkańcowi Sępólna Krajeńskiego grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

