Wiosenny klimat na Politechnice Bydgoskiej. Za nami V Akademicki Jarmark Wielkanocny

Przez trzy dni kampus wypełnił się zapachem tradycyjnych potraw i świątecznych wypieków. Na licznych stoiskach odwiedzający mogli spróbować regionalnych wędlin, oscypków, miodów, słodkich krówek oraz domowych ciast. Nie zabrakło także rozgrzewającego żurku i aromatycznych napojów, a stoły uginały się pod ciężarem wielkanocnych dekoracji i rękodzieła przygotowanego przez lokalnych twórców.

„To wspaniała okazja, by spędzić czas w rodzinnym gronie, spróbować smacznych potraw i poczuć klimat nadchodzących świąt” – mówili organizatorzy.

Na scenie nie zabrakło muzyki na żywo oraz pokazów kulinarnych, podczas których można było degustować przygotowane świąteczne specjały. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia mogli także odwiedzić specjalnie przygotowaną zagrodę z kurczakami. Nad bezpieczeństwem i dobrostanem zwierząt czuwali specjaliści z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, którzy opowiadali o zwyczajach i codziennej pielęgnacji ptaków.

V Akademicki Jarmark Wielkanocny okazał się prawdziwym świętem dla wszystkich zmysłów – smaków, zapachów i wiosennej atmosfery. Kolejna edycja potwierdziła, że wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny Fordonu i przyciąga zarówno mieszkańców, jak i gości z całego miasta.