Węże, pająki i dreszczyk emocji w Bydgoszczy! Dragon Expo zachwyciło odwiedzających

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-20 13:29

Weekend w Hali Sportowo-Widowiskowej „Immobile Łuczniczka” w Bydgoszczy upłynął pod znakiem egzotyki i… adrenaliny. „Event Terrarystyczny i Botaniczny Dragon Expo” przyciągnął prawdziwe tłumy miłośników zwierząt i natury. Węże, pająki, skorpiony i kameleony – wszyscy chcieli je zobaczyć z bliska, a najodważniejsi nawet wziąć na ręce!

Super Express Google News

Przez dwa dni „Łuczniczka” tętniła życiem. W ramach „Eventu Terrarystycznego i Botanicznego Dragon Expo” do Bydgoszczy zjechali hodowcy, wystawcy i pasjonaci egzotycznych zwierząt z całej Polski. Już od rana przed wejściem ustawiały się długie kolejki, a w środku panował gwar i podekscytowanie. Dla wielu to było jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń jesieni.

Na stoiskach można było zobaczyć dziesiątki gatunków zwierząt pochodzących z najodleglejszych zakątków świata. W terrariach błyszczały kolorowe gekony, kameleony, węże, ptaszniki, skorpiony, a nawet modliszki o fantazyjnych kształtach. Każdy mógł przyjrzeć się im z bliska, a wystawcy z pasją opowiadali o ich zwyczajach, wymaganiach i niezwykłym sposobie życia.

Najwięcej emocji wzbudzały jednak te stanowiska, gdzie zwiedzający mogli dotknąć egzotycznych zwierząt. Odważni, często po długich namowach rodziny, decydowali się wziąć na ręce pająka lub węża. Towarzyszyły temu zarówno piski zachwytu, jak i nerwowy śmiech. Dla wielu był to pierwszy raz w życiu, gdy mogli pokonać swój lęk.

Węże, pająki i dreszczyk emocji w Bydgoszczy! Dragon Expo zachwyciło odwiedzających
13 zdjęć

To niesamowite uczucie, nigdy nie myślałam, że odważę się dotknąć węża! – mówiła jedna z uczestniczek wydarzenia, która przyszła na Dragon Expo z dziećmi. – Dla nich to świetna lekcja biologii, a dla mnie trochę przełamanie strachu.

W hali nie brakowało też młodszych uczestników, którzy z wypiekami na twarzy obserwowali terraria i dopytywali hodowców o każdy szczegół. Dragon Expo okazało się wydarzeniem edukacyjnym, które łączyło zabawę z nauką – o ochronie gatunków, odpowiedzialnej hodowli i fascynującym świecie przyrody.

Nie zabrakło też stoisk z roślinami tropikalnymi i akcesoriami terrarystycznymi. Wystawcy oferowali wszystko – od specjalnych lamp grzewczych i karmy, po oryginalne dekoracje do terrariów.

Pokazowe karmienie w myślęcińskim zoo to prawdziwy hit! Byliśmy na miejscu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki