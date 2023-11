Wiktorio, gdzie jesteś?! Tajemnicze zniknięcie nastolatki. Nie dotarła do szkoły

Komisariat Policji Bydgoszcz Błonie poszukuje nieletniej Wiktorii Pateckiej, która 31 października 2023 r. około godziny 8:00 wyszła z miejsca zamieszkania do szkoły i do chwili obecnej do niego nie powróciła i w wiadomości telefonicznej do matki oświadczyła, że dziś do domu nie wróci.

Rysopis:

szczupła, niskiego wzrostu,

czarne długie włosy,

kolczyk w nosie.

W chwili zaginięcia poszukiwana ubrana była w jasne jeansy "dzwony", czerwono-czarno-białe adidasy, jasno-beżowe futerko z kapturem.Osoby znające miejsce pobytu w.w. proszone są o kontakt z KP Bydgoszcz Błonie pod numerem telefonu 47-751-13-59 lub 112.

