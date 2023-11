Wskoczyli do lodowatej Brdy! Za nami zawody FOCUS Ice Swimming Bydgoszcz Festival 2023 [WIDEO]

Wypadek na S5. Uderzył w niego kierowca ciężarówki, ale to poszkodowany trafi przed sąd

Zawody rozpoczęły się w sobotni poranek (25 listopada). W tym roku do rywalizacji włączono sprinterski dystans duetów. W kategorii DUETY DO METY walczyło aż kilkanaście par na dystansie 2 x 50 metrów. - Cieszymy się, że ten pomysł wypalił, bo podkreśli familijny charakter naszej imprezy – przekonuje Hanna Bakuniak, współorganizatorka imprezy.

Łącznie na Wyspie Młyńskiej zameldowało się ponad 250 zawodników. Poza sztafetami zmierzyli się oni na pięciu dystansach indywidualnych – 100, 250, 450, 750 i 1000 metrów. Do najlepszych trafiły statuetki, do zwycięzców kategorii wiekowych – pamiątkowe dyplomy. Każdy, kto dotarł do mety otrzymał pamiątkowy medal.