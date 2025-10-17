Wstrząsające odkrycie w śmietniku. Mieszkańcy są oburzeni. "Straszne nieludzkie"

2025-10-17 10:41

Pracownicy Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dokonali makabrycznego odkrycia na osiedlu Tatrzańskim w Bydgoszczy – ktoś wyrzucił do śmietnika ciało sarny. Sprawa trafiła już na policję, a spółdzielnia apeluje o czujność i zgłaszanie podobnych sytuacji.

Autor: Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa/ Facebook

Nietypowego i niebezpiecznego znaleziska dokonali pracownicy Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Tatrzańskim w Bydgoszczy. Jak podaje Bydgoszcz Eska News, w jednym z osiedlowych śmietników odkryto padlinę. Przedstawiciele spółdzielni podkreślają, że takie zachowanie jest nie tylko nielegalne, ale też stwarza realne zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Znaleziona padlina po sarnie wrzucona do śmietnika to nie tylko nielegalne, ale też niebezpieczne. Taka sytuacja może prowadzić do skażenia, rozprzestrzeniania chorób i przyciągania drapieżników. Wyrzucanie zwierząt do pojemników komunalnych to naruszenie przepisów o gospodarce odpadami – informuje Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

W związku z incydentem sprawę prowadzi już policja. Pracownicy spółdzielni apelują, aby mieszkańcy byli czujni i reagowali, jeśli zauważą podobne sytuacje.

Można zgłaszać je do spółdzielni, ale także do odpowiednich służb: Straży Miejskiej w Bydgoszczy pod numerem 986, do policji lub straży pożarnej pod numerem alarmowym 112, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod 785-103-627, a także do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Dodatkowo problem można zgłosić przez aplikację „Dbamy o Bydgoszcz” w kategorii „odpady/środowisko”.

Internauci w mediach społecznościowych nie kryli oburzenia. – „Strasznie nieludzkie” – komentowali mieszkańcy, a inni dodawali: „Jak można tak zrobić?!”

Zdarzenie na osiedlu Tatrzańskim pokazuje, że nawet w przestrzeni miejskiej zagrożenia dla środowiska i zwierząt mogą przybierać makabryczne formy.

FSM zwraca uwagę, że takie sytuacje wymagają natychmiastowej reakcji. - Prosimy o reakcję i czujność – jeśli ktoś widział sprawcę lub podobne zdarzenia, niech zgłosi się do nas oraz do odpowiednich służb – apeluje spółdzielnia.

