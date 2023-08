Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Solec Kujawski

Wynajęli sklep monopolowy, ale nie sprzedali tam nawet kropli alkoholu. Policjanci byli w szoku, gdy poznali prawdę

ago 8:09 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kolejna akcja bydgoskiej policji. Mundurowi zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy zajmowali się uprawą marihuany. Co ciekawe, zatrzymani wynajęli wcześniej do tego celu sklep monopolowy, by właśnie tam hodować nielegalne rośliny.