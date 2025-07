Wypadł z 1. piętra centrum handlowego i runął na kobietę! Szokujący wypadek w Bydgoszczy

Nieznany mężczyzna wypadł z 1. piętra Centrum Handlowego Focus w Bydgoszczy i runął prosto na siedzącą na parterze kobietę. Wszystko działo się w sobotę, 19 lipca, w godzinach wieczornych, a oboje poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami ciała, w przypadku kobiety niegroźnymi. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wypadku, choć ustalono, że mężczyzna przekoziołkował nad barierkami.

i Autor: Zofia i Marek Bazak/East News W bydgoskim Centrum Handlowym Focus pierwszej kondygnacji wypadł mężczyzna