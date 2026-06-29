Wyszedł ze szpitala i przepadł bez śladu. Policja pilnie szuka 37-letniego Tomasza

Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie, 37-letni Tomasz Maj zaginął po tym, jak 14 czerwca opuścił szpital w Inowrocławiu. Od tego momentu nie nawiązał kontaktu z rodziną ani z opiekunem prawnym, a jego miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Policjanci prowadzą intensywne działania mające na celu odnalezienie mężczyzny. Funkcjonariusze ustalają świadków oraz sprawdzają wszystkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego.

Mogileńska policja zwraca się z apelem do osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu 37-latka. Każdy, kto widział Tomasza Maja lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o pilny kontakt z numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie pod numerem 47 752 72 00.

Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się kluczowa i pomóc w odnalezieniu zaginionego.