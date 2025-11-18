Zauważyli psy błąkające się przy drodze i ruszyli na pomoc! Nietypowa akcja policjantów

Podczas patrolu w Nekli, bydgoscy policjanci zauważyli błąkające się psy, stwarzające zagrożenie na drodze.

Sierż. Mateusz Mrówczyński i sierż. Michał Ochociński szybko zareagowali, zabezpieczając zwierzęta.

Okazało się, że psy uciekły właścicielowi trzy dni wcześniej.

W piątek, 14 listopada 2025 roku, podczas rutynowego patrolu w Nekli sierż. Mateusz Mrówczyński i sierż. Michał Ochociński z bydgoskiej grupy SPEED zauważyli coś, co natychmiast przykuło ich uwagę. Wzdłuż drogi błąkały się dwa wyraźnie zdezorientowane psy. Zwierzęta nerwowo krążyły w pobliżu jezdni i w każdej chwili mogły wbiec pod koła nadjeżdżającego auta – sytuacja niebezpieczna tak dla nich, jak i dla kierowców.

Policjanci nie czekali ani chwili. Zatrzymali radiowóz, zabezpieczyli czworonogi i zadbali, by nie zbliżały się do ruchliwej drogi. Po ustaleniu właściciela okazało się, że psiaki uciekły z ogrodzonej posesji… trzy dni wcześniej. Ich opiekun natychmiast przyjechał na miejsce i z ogromną ulgą odebrał swoje zguby.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy uniknięto potencjalnego zagrożenia, a zwierzaki mogły spokojnie wrócić do domu.

Policjanci przy okazji apelują do właścicieli: regularnie sprawdzajmy bramy, ogrodzenia i zabezpieczenia posesji. Błąkające się zwierzę na drodze to poważne ryzyko – zarówno dla niego samego, jak i dla kierowców. Dobra opieka i odpowiednie zabezpieczenia to klucz do bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.