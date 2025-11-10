Tragiczna śmierć przedszkolanki z Bydgoszczy. Wszyscy płaczą. "Justyna potrafiła stworzyć niezwykłą więź"

Na DK16 w Łasinie doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch aut osobowych i ciężarówki.

W zdarzeniu zginęła 30-letnia Justyna, terapeutka przedszkolna, a jej dziecko trafiło do szpitala.

Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a policja wyjaśnia okoliczności. Sprawdź, co wiadomo o tej tragedii.

Do zdarzenia doszło około godziny 17:00 na DK16 w Łasinie. W wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe jadące w kierunku miasta oraz ciągnik siodłowy z naczepą zmierzający z przeciwnej strony. Kierująca fordem, Justyna, została uwięziona w pojeździe, a świadkowie nie mogli jej wydostać bez użycia specjalistycznego sprzętu strażackiego.

Mały chłopiec, który podróżował w foteliku na tylnej kanapie, został otoczony opieką ratowników. – Dziecko nie miało widocznych obrażeń i znajdowało się w dobrym stanie, ale przewieziono je do szpitala na szczegółowe badania – informuje "Gazeta Pomorska".

Niestety po przybyciu strażaków i zespołu medycznego stwierdzono zgon 30-letniej kobiety.

W krótkim komunikacie Dyrekcja Przedszkola „Bajka”, gdzie Justyna pracowała jako terapeutka integracji sensorycznej i fizjoterapeutka, przekazała głębokie wyrazy żalu:

– Justyna była wyjątkowym specjalistą. Jej podejście do dzieci było pełne ciepła, zrozumienia i cierpliwości. Potrafiła stworzyć z nimi niezwykłą więź, a rodziców zawsze wspierała życzliwością, profesjonalizmem i otwartym sercem. Była również niezwykle serdecznym i dobrym człowiekiem – wspaniałą koleżanką i przyjaciółką w pracy. Jej uśmiech, pogoda ducha i gotowość do pomocy na zawsze pozostaną w naszej pamięci - czytamy w mediach społecznościowych.

Droga DK16 w Łasinie była całkowicie zablokowana, wprowadzono objazdy. Policja i służby ratunkowe nadal wyjaśniają okoliczności tragedii.

To dramatyczne wydarzenie wstrząsnęło całą lokalną społecznością. Dyrekcja prosi o uszanowanie prywatności najbliższych.