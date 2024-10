Zderzenie osobówki z autobusem przewożącym dzieci! Na miejscu śmigłowiec LPR

Do zdarzenia doszło we wtorek (8 października) około godz. 15.15. To wtedy dyżurny żnińskiej komendy policji został powiadomiony o zdarzeniu, do którego doszło w miejscowości Ustaszewo w gminie Żnin. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani policjanci ruchu drogowego.

- Funkcjonariusze wykonujący na miejscu czynności, ustalili, iż w zdarzeniu brał udział 59-letni mieszkaniec Żnina, kierujący autobusem, przewożący grupę dziesięciorga dzieci wraz z opiekunką oraz 19-letni mieszkaniec gminy Janowiec, który kierował audi. Pomiędzy pojazdami doszło do zderzenia czołowego podczas manewru wymijania. Z uwagi na uszkodzenia „osobówki” koniecznym było użycie przez strażaków specjalistycznego sprzętu w celu wydostania z wnętrza kierowcy. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Bydgoszczy. Do placówki medycznej trafiła także jedna z pasażerek autobusu, jej stan nie wymagał hospitalizacji - mówi rzecznik żnińskiej policji.

Mundurowi na miejscu wypadku zabezpieczyli szereg śladów kryminalistycznych. W czynnościach uczestniczył także biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, posiadali wymagane przepisami uprawnienia do kierowania. Ponadto została od nich pobrana krew do badań laboratoryjnych na obecność środków odurzających.

Okoliczności i przyczyny tego zdarzenia wyjaśniają policjanci wydziału kryminalnego żnińskiej komendy pod nadzorem prokuratura.

