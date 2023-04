Zderzenie osobówki z drezyną pod Świeciem! Kierowca miał dużo szczęścia [ZDJĘCIA]

Agresorzy zwyzywali policjantów od góry do dołu! Takiej reakcji się nie spodziewali

Informacja o wypadku dotarła do strażaków o godz. 7:49. - Zostaliśmy wezwani do zderzenia osobówki marki toyota z drezyną. Okazało się, że osoba kierująca samochodem wydostała się o własnych siłach z wraku i została przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Nikt więcej nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Do naszych zadań należało także usunięcie pojazdu z torów. Działania zakończyliśmy o godzinie 10:20 - mówią nam strażacy z OSP Lniano.

Jak informuje dziennikarz "Extra Świecia" komenda powiatowa straży pożarnej w Świeciu, samochód marki toyota RAV4 prowadził 75-letni kierowca. Mężczyzna mimo wszystko został zabrany do szpitala. Auto było na tablicach rejestracyjnych z powiatu świeckiego.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia ustala policja. Na miejscu pojawił się również zastęp z OSP Błądzim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu oraz Straż Ochrony Kolei.

