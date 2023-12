Zimna woda im niestraszna! Morsowanie w podbydgoskich Pieckach [WIDEO]

To już 10 lat bydgoskiego Frymarku! Moc atrakcji dla mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]

Sezon na zimne kąpiele trwa w najlepsze! Jak zwykle w niedzielę, 10 grudnia o godzinie 12:00 członkowie klubu Bydgoskie Morsy korzystali z zimowej aury i hartowali się w lodowatym jeziorze Jezuickim pod Bydgoszczą.

Nim jednak wskoczyli do wody, wszyscy dokładnie się rozgrzali. Jak mówi nam jeden ze śmiałków, to bardzo ważne, żeby organizm był przygotowany na "zderzenie" z takim zimnem. - Jeżeli mamy jakiekolwiek objawy przeziębienia, jak kaszel, czy katar to morsowanie też trzeba sobie odpuścić - dodaje.

Kolejne spotkanie z morsami w niedzielę, 17 grudnia.

