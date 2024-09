Zwłoki mężczyzny leżały w śmieciarce. Znamy wyniki sekcji zwłok. Prokurator ujawnia

Saperzy zostali wezwani do lasu pod Mogilnem! Wyjątkowo niebezpieczne znalezisko

O sprawie znalezienia zwłok w śmieciarce w Grudziądzu pisaliśmy w tym miejscu. Przed godziną 5:00 wstrząsającego odkrycia dokonano w okolicach ulicy Spichrzowy (koło Rynku Głównego). - Wstępne czynności wykonane na miejscu potwierdziły, że mężczyzna znajdował się w śmietniku i w następstwie opróżnienia go dostał się do mechanizmu opróżniającego w pojeździe. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem prokuratury i będzie zmierzało do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia - powiedział nam asp. Łukasz Kowalczyk, rzecznik prasowy KMP w Bydgoszczy. Dwa dni po zdarzeniu poznaliśmy nowe ustalenia w tej sprawie.

Grudziądz: Prokurator komentuje sprawę zwłok w śmieciarce

Wyniki sekcji nie pozostawiają wątpliwości. Mężczyzna, którego w poniedziałek rano w swojej śmieciarce znaleźli pracownicy wywożący odpady zmarł już wcześniej. Prokuratura ustaliła, że w tej sprawie nie doszło do przestępstwa.​

Przeprowadzona przez biegłego z zakresu medycyny sądowej sekcja zwłok wykazała, że do zgonu mężczyzny doszło w wyniku niewydolności krążeniowo-oddechowej. Na ciele mężczyzny nie ujawniono żadnych obrażeń, wskazujących na udział osób trzecich - wyjaśniła nam Magdalena Chodyna zastępczyni Prokuratura Rejonowego z Grudziądza.

Rodzinie i bliskim mężczyzny składamy wyrazy współczucia.

