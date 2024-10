Życzenia na Dzień Nauczyciela 2024. Wyjątkowe i oryginalne wierszyki dla nauczyciela. "Najlepsze życzenia..." [14.10.2024]

wracamy do tematu!

Dzień Nauczyciela 2024. Skąd wzięło się to święto?

Dzień Edukacji Narodowej, potocznie określany mianem Dzień Nauczyciela, obchodzony jest w Polsce 14 października. Jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które zostało ustanowione 27 października 1972 roku.

Dzień Nauczyciela jest obchodzony w szkołach i na uczelniach, i stanowi okazję do nagradzania wyróżniających się pracowników szkół oraz nauczycieli. Co ciekawe, dzień ten jest obchodzony jest na całym świecie! Niestety dla uczniów dzień 14 października nie jest ustawowo wolny od zajęć. Przeważnie odbywa się akademia oraz wręczenie kwiatów nauczycielom.

Najlepszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku – jest wykształcenie. W podzięce za trud włożony w naszą edukację samych radości i sukcesów życzy klasa...

***

Kochana Pani! - zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w szkole było bardzo fajnie:

i w deszczu i w słotę, w smutku i w radości,

wspierasz i uczysz życia w radości.

Dzisiaj za wszystko chcę Pani podziękować

i skromny bukiecik kwiatów podarować.

***

W tak ważnym dniu w roku szkolnym,

w dniu święta wszystkich nauczycieli,

chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,

sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!

***

***

Z okazji tego święta, życzę całemu Gronu Pedagogicznemu dużo zdrowia, energii i wytrwałości, byście mogli w pełni realizować swoje plany życiowe i zawodowe.

***

Z okazji jakże ważnego święta, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia...

By czasu starczyło na wszystko, aby w sukcesy obrodziło, a to co dobre na lepsze się zmieniło...

***

Szanowna Pani Profesor,

W tym szczególnym dla Pani dniu

chcemy złożyć najszczersze życzenia!

Radość i dużo wytrwałości!

***

Naszej Pani dziś składamy

słoneczne życzenia:

zdrowia, szczęścia i radości

i marzeń spełnienia.

Aby zawsze było słońce

i uśmiech na twarzy,

aby wszystko się spełniło

***

Powodzenia w misji Nauczyciela!

Niech nikt się wątpić nie ośmiela,że praca nauczyciela z powołania,

warta jest wielkiego uznania.

Bo cenna bardziej niż inne prace,

choć mniejsze z niej czasem wychodzą kołacze.

***

"Wykształcenie to dobro, którego

nic nie jest w stanie nas pozbawić."

W podziękowaniu, za trudną pracę

i wskazanie właściwej drogi,

życzymy dużo wytrwałości

i dalszych sukcesów zawodowych.

***

