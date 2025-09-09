Elbląg na Dużym Ekranie. Historia statku „Jantar”

„Jantar”, to zbudowany w roku 1892 w elbląskiej stoczni Schichau’a statek o pierwotnej nazwie „Martha”. Do 1945 roku pływał z Elbląga przez pochylnie od Ostródy, Iławy i Zalewa wożąc towary i ciągnąc barki. W letnie niedziele służył turystom. Po wojnie, odnaleziony szczęśliwie w szuwarach jeziora Drużno został odremontowany i już jako Błażej pełnił służbę w Rejonie Dróg Wodnych w Elblągu, a od 1955 r. w Rejonie Dróg Wodnych w Bydgoszczy. Później woził uczniów Technikum Budowlanego w Poznaniu, a następnie pracowników Spółdzielni Surowców Wtórnych „Surmet”. Do niedawna armatorem statku była spółka „MAT” z Bydgoszczy. Wyremontowany przez armatora statek przez lata woził turystów po rzece Brdzie oraz służył jako platforma sceniczna dla organizowanych w Bydgoszczy koncertów na wodzie. Obecnie statek jest własnością miasta Elbląga, zakupiony został z funduszy Budżetu Obywatelskiego.

Marzeniem inicjatorów zakupu jest, by statek był pływającym muzeum techniki, na którym młodzież i turyści poznawaliby dziedzictwo przemysłu dawnego Elbląga. By woził wycieczki po elbląskim porcie. By świadczył o bogatej historii naszego miasta.

