Elbląg na Dużym Ekranie. Historia statku „Jantar”

KaJot
2025-09-09 15:35

W programie Elbląskich Dni Seniora zaplanowano seans popularnego cyklu filmowego „Elbląg na dużym ekranie”. W środę w Sali Kameralnej Kina Światowid wyświetlone zostaną filmy poświęcone historii elbląskiego statku „Jantar” oraz żegludze kanałowej z Elbląga do Ostródy.

Jantar na rzece Elbląg

i

Autor: Archiwum prywatne

„Jantar”, to zbudowany w roku 1892 w elbląskiej stoczni Schichau’a statek o pierwotnej nazwie „Martha”. Do 1945 roku pływał z Elbląga przez pochylnie od Ostródy, Iławy i Zalewa wożąc towary i ciągnąc barki. W letnie niedziele służył turystom. Po wojnie, odnaleziony szczęśliwie w szuwarach jeziora Drużno został odremontowany i już jako Błażej pełnił służbę w Rejonie Dróg Wodnych w Elblągu, a od 1955 r. w Rejonie Dróg Wodnych w Bydgoszczy. Później woził uczniów Technikum Budowlanego w Poznaniu, a następnie pracowników Spółdzielni Surowców Wtórnych „Surmet”. Do niedawna armatorem statku była spółka „MAT” z Bydgoszczy. Wyremontowany przez armatora statek przez lata woził turystów po rzece Brdzie oraz służył jako platforma sceniczna dla organizowanych w Bydgoszczy koncertów na wodzie. Obecnie statek jest własnością miasta Elbląga, zakupiony został z funduszy Budżetu Obywatelskiego.

Marzeniem inicjatorów zakupu jest, by statek był pływającym muzeum techniki, na którym młodzież i turyści poznawaliby dziedzictwo przemysłu dawnego Elbląga. By woził wycieczki po elbląskim porcie. By świadczył o bogatej historii naszego miasta.

Organizatorami seansu są: Elbląska Rada Seniorów, CSE Światowid oraz Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu. Wstęp wolny.

Seans powtórzony zostanie 12 września o g. 18.00 w kawiarni „Przystań” Grupy Wodnej na Wyspie Spichrzów. Po seansie zwiedzanie statku i możliwość wysłuchania koncertu na wodzie grupy „the Nierobbers”. Tu także wstęp będzie wolny. 

