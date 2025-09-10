Szczątki drona niedaleko granicy z Rosją! Jest oficjalne potwierdzenie

- W nocy z wtorku na środę (9/10 września) polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony, co Dowództwo Operacyjne RSZ określiło jako „bezprecedensowy akt agresji”.
- Szczątki drona znaleziono w miejscowości Oleśno (woj. warmińsko-mazurskie), a incydenty odnotowano też w innych regionach.
- Służby, w tym SKW i ABW, intensywnie badają znalezione obiekty.
- Czy naruszenia te wpłyną na bezpieczeństwo Polski i jakie są dalsze kroki władz?
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki poinformował w środę (10 września) rano o „incydentach” z użyciem obcych dronów w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Obiekty, które stanowiły zagrożenie, zostały zestrzelone.
- Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sytuacja pozostaje stabilna. Granica Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską jest pod stałym nadzorem służb i nie odnotowano żadnych zdarzeń, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców regionu. Wojewódzki Sztab Kryzysowy w Olsztynie pozostaje w stałym kontakcie zarówno ze starostami wszystkich powiatów województwa, jak i z Wojewódzkim Sztabem Kryzysowym w Białymstoku. Dzięki tej współpracy administracja ma pełny obraz sytuacji w regionie i na bieżąco monitoruje wszelkie zagrożenia – dodali urzędnicy.
Kilka godzin później MSWiA informowało o szczątkach drona w miejscowości Oleśno (woj. warmińsko-mazurskie). Przedstawiciele wojewody potwierdzili to zdarzenie. - Mamy potwierdzenie o znalezieniu szczątek drona w miejscowości Oleśno w gminie Gronowo Elbląskie w powiecie elbląskim – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Szymon Tarasewicz, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego.
- Obiekt jest w tym momencie badany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszelkie szczegóły w tym zakresie przejmuje MSWiA i MON – dodał rzecznik i przyznał, że to „dość świeże znalezisko” i jest „intensywnie badane”. Oleśno to licząca kilkaset mieszkańców miejscowość na obszarze Żuław Elbląskich, niedaleko granicy z Federacją Rosyjską.
Komunikat w tej sprawie podały też władze gminy Gronowo Elbląskie. - Jeden z dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną spadł w nocy w miejscowości Oleśno, Gmina Gronowo Elbląskie. Na miejscu pracują odpowiednie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Teren został zabezpieczony. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb obecnych na miejscu. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy zbliżać się do miejsca zdarzenia ani podejmować prób oględzin lub kontaktu z urządzeniem.Dalsze informacje będą przekazywane za pośrednictwem oficjalnych komunikatów - czytamy w treści komunikatu.
Według nieoficjalnych informacji dron spadł na pole, około 500 metrów od zabudowań. Nikomu nic się nie stało. To biały dron lekkiej konstrukcji, podobny do tych, które spadły w woj. lubelskim. Nie ma poszkodowanych i strat. Służby są na miejscu.
W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. DORSZ przekazało, że „doszło do bezprecedensowego w skali” naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz dowódcy operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.