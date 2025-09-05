Taki pseudonim miał 17-letni nożownik z Pasłęka. Tym chwalił się w mediach społecznościowych. "Baliśmy się go"

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Michał Michalak
Michał Michalak
2025-09-05 17:45

17-latek z Pasłęka, który w piątek, 5 września, zaatakował dwóch innych nastolatków nożem, czeka na wykonanie z nim czynności. 16- i 18-latek trafili do szpitala, a stan młodszego z poszkodowanych jest określany jako poważny. Podejrzany o przestępstwo Gracjan P. próbował uciec z miejsca zbrodni. Chłopak miał opinię wybuchowego, a swoim nożem chwalił się wcześniej w mediach społecznościowych.

  • Wstrząsające wydarzenia w Pasłęku, gdzie podczas kłótni nastolatek zaatakował nożem dwóch kolegów.
  • Jeden z poszkodowanych walczy o życie w szpitalu, drugi również jest ranny.
  • Sprawca, znany jako „Granat”, został błyskawicznie zatrzymany przez policję.
  • Co doprowadziło do tej tragedii i jaka przyszłość czeka nastolatka?

Pasłęk. Atak 17-letniego nożownika

- On zawsze miał przy sobie nóż. Baliśmy się go – mówią rówieśnicy Gracjana R. (17 l.) spod Pasłęka. W piątek, 5 września, przed południem nastolatek zamienił szkolne zatargi w krwawy dramat. Uzbrojony w myśliwski nóż, którym chwalił się w mediach społecznościowych, rzucił się na dwóch znajomych: 16- i 18-latka. 

Do tragedii doszło w biały dzień, w parku w Pasłęku, tuż obok dworca kolejowego. Świadkowie mówią o krzykach, szarpaninie i panice. Gracjan R., znany wśród młodzieży jako „Granat”, najpierw kłócił się z kolegami, a chwilę później wyciągnął nóż i ugodził obydwu. Starszy z poszkodowanych ma głębokie rany, młodszy walczy o życie w szpitalu w Elblągu – jego stan lekarze określają jako poważny.

Po ataku „Granat” próbował uciec. Zostawił zakrwawionych kolegów i pobiegł w stronę bloków. Nie uciekł daleko, bo policja zatrzymała go błyskawicznie. Funkcjonariusze zakuli nastolatka w kajdanki i od razu przewieźli do komendy.

Dobrze, że go złapali. On naprawdę był niebezpieczny. Nie chodził do szkoły, ciągle szukał zaczepki, zawsze nosił ze sobą nóż – mówi koleżanka napastnika.

Gracjan R. od dawna sprawiał problemy. W sieci pozował z nożem, miał opinię samotnika i awanturnika. Jak mówią mieszkańcy jego rodzinnej wsi, nikt nie chciał się z nim kolegować.

Był wybuchowy, nieprzewidywalny. Baliśmy się, że kiedyś zrobi coś strasznego – dodaje sąsiad.

Teraz o jego przyszłości zdecydują prokuratorzy. Śledczy czekają na opinie lekarzy w sprawie obrażeń ofiar. Jeśli potwierdzi się, że ich życie było zagrożone, Gracjan usłyszeć może zarzut usiłowania zabójstwa - to najcięższe z możliwych oskarżeń. Grozi za nie nawet dożywocie, ale ponieważ podejrzany ma dopiero 17 lat, maksymalna kara to 30 lat więzienia.

- On zawsze miał nóż. Teraz użył go naprawdę – mówią znajomi napastnika.

W pięciu znęcali się nad kolegą

Polecany artykuł:

Kobieta i mężczyzna nie żyją, kilka osób rannych! Makabryczny wypadek na S-19 w…
Super Express Google News
Dramat w parku w Pasłęku. Dwóch nastolatków ugodzonych nożem
12 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA PASŁĘK
NOŻOWNIK
NASTOLATKOWIE