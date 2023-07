Wpadli w drzewo. Nie żyje 20-letnia kobieta w ciąży. Dziecka również nie udało się uratować

Nie żyje ciężarna 20-latka i jej nienarodzone dziecko. Zginęli w wypadku

Do koszmarnego wypadku doszło we wsi Nowiec w województwie pomorskim 15 lipca około godziny 20. Samochodem, który uderzył z impetem w drzewo podróżowały dwie osoby, w tym 20-letnia ciężarna pasażerka. Kobieta zmarła w trakcie transportu do szpitala śmigłowcem. Niestety, nie udało się uratować jej nienarodzonego dziecka.

21-letni kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala w Elblągu. Okoliczności i szczegóły tego wypadku wyjaśnia policja.

