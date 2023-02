Wypadek na torach w Gorzowie. 13-latka wpadła pod tramwaj

13-letnia dziewczyna brała udział w wypadku na torach w Gorzowie Wielkopolskim, po tym jak wpadła pod tramwaj. Wszystko działo się na ul. Kazimierza Wielkiego w środę, 22 lutego, przed godz. 14. Ze znajdującego się tam przystanku odjeżdżał właśnie w kierunku pętli na Piaskach tramwaj linii nr 2. Nastolatka, która miała rozmawiać z idącą tuż obok koleżanką, weszła na tory i została potrącona, dodatkowo wpadając pod pojazd. Na szczęście motorniczy zatrzymał się już kilka metrów dalej, a poszkodowana zdołała się sama wyczołgać spod tramwaju. Na miejsce wezwano służby ratownicze.

- Załoga karetki pogotowia przebadała dziewczynę, ale okazało się, że nic poważnego jej się nie stało, więc nie było konieczności hospitalizacji i do domu zabrała ją mama. Muszę przyznać, że patrząc na nagranie, możemy mówić o cudzie. Niewiele było potrzeba, żeby doszło do tragedii, ale wszystko skończyło się szczęśliwie. Niezależnie od tego wszystkie materiały ze zdarzenia trafią do sądu rodzinnego, który być może wyciągnie jakieś konsekwencje wobec poszkodowanej, ale nie chcę tu spekulować, bo to leży w wyłącznej gestii sądu - mówi komisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

O wypadku na torach w Gorzowie napisał wcześniej gorzowianin.com. Wideo dzięki uprzejmości Dekorplanet.pl.

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek? Tak Nie