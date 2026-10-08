Pogoda dla Gorzowa Wielkopolskiego: 9-11 października

Nadchodzący weekend w Gorzowie Wielkopolskim przyniesie zmienne warunki, a pogoda pokaże swoje dwa oblicza. Choć jeden z dni będzie wyraźnie cieplejszy, to właśnie wtedy aura może okazać się najmniej sprzyjająca aktywnościom na zewnątrz. Kluczowa okaże się sobota, która w prognozach wyróżnia się zarówno temperaturą, jak i intensywnością opadów.

Pochmurny, ale dość spokojny piątek

Początek weekendu, 9 października, upłynie w Gorzowie Wielkopolskim pod znakiem dużego zachmurzenia. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 13 stopni Celsjusza, a nocą temperatura spadnie do około 8°C. Opady deszczu nie powinny być tego dnia dokuczliwe, choć mogą pojawić się w symbolicznej ilości. Wiatr będzie wiał ze średnią prędkością około 6 m/s.

Sobota: najcieplej, ale i najbardziej deszczowo

W sobotę, 10 października, pogoda w Gorzowie Wielkopolskim będzie miała dwie strony. Z jednej strony to właśnie ten dzień przyniesie najwyższą temperaturę, sięgającą nawet 16 stopni Celsjusza. Noc również będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 9°C. Z drugiej jednak strony, sobota okaże się najbardziej deszczowym dniem weekendu. Prognozowane są słabe, ale dość obfite opady deszczu. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 5 m/s.

Chłodniejsza i wilgotna niedziela

Ostatni dzień weekendu, 11 października, przyniesie ochłodzenie. Temperatura maksymalna w Gorzowie Wielkopolskim wróci do poziomu z piątku i wyniesie około 13 stopni. Noc będzie najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 8°C. Deszczowa aura utrzyma się, choć opady będą już słabsze niż w sobotę. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie, wiejąc z prędkością około 5 m/s.

Weekend w Gorzowie Wielkopolskim. Jakie plany?

Przy takiej prognozie warto dobrze zaplanować weekend. Piątkowe popołudnie, mimo chmur, może być jeszcze dobrą okazją do spaceru, ponieważ ryzyko deszczu jest niewielkie. Sobota, choć najcieplejsza, może pokrzyżować plany na świeżym powietrzu z powodu opadów. Jeśli planujemy aktywności, lepiej mieć w zanadrzu alternatywę pod dachem. Niedziela będzie chłodniejsza i wciąż wilgotna, co może zachęcać raczej do spędzenia czasu w domu lub odwiedzenia miejsc, gdzie deszcz nie będzie przeszkodą.

Dane pogodowe: OpenWeather