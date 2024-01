Ciało mężczyzny w szkole podstawowej! Placówka odwołała lekcje

Gorzów. Ciało mężczyzny w Szkole Podstawowej nr 2

Makabryczne odkrycie w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim - w piwnicy budynku ujawniono ciało mężczyzny. 51-latek został znaleziony we wtorek, 2 stycznia, i jak się okazało, był osobą bezdomną. Jak informuje policja, mógł dostać się do środka przez okno. Na miejscu doszło również do niewielkiego pożaru, bo denat prawdopodobnie chciał się ogrzać - powstałe w ten sposób ognisko mogło doprowadzić do jego śmierci. Z tego względu wszelkie ślady na miejscu zdarzenia badali nie tylko policjanci, ale również biegły z zakresu pożarnictwa. Z uwagi na te czynności szkoła zdecydowała o odwołaniu wszystkich lekcji zarówno w dniu znalezienia ciała, jak i w środę, 3 stycznia.

- Sprawą zajęła się również prokuratura, która zdecydowała o przeprowadzeniu sekcji zwłok - informuje Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Całe zdarzenie opisał wcześniej Gorzowianin.com.