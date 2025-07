Dramat na jeziorze Sławskim: Gwałtowny wiatr przewrócił żaglówki z dziećmi!

Jezioro Sławskie: Silny wiatr wywrócił żaglówki z dziećmi!

W piątek, 11 lipca, po południu na jeziorze Sławskim rozegrały się dramatyczne sceny. Silny podmuch wiatru nagle przewrócił żaglówki, na których znajdowały się dzieci biorące udział w obozie żeglarskim. Warunki pogodowe były wyjątkowo trudne – silny wiatr, gwałtowne podmuchy i deszcz utrudniały akcję ratunkową.

Zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu natychmiast dotarło do policjantów, którzy pełnili służbę na wodzie w ramach zabezpieczenia festiwalu. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji we Wschowie otrzymał informację, że dzieci znajdujące się w wodzie nie mogą się wydostać, a przewrócone żaglówki i osoby dryfują w kierunku przybrzeżnych zarośli. Na tę informację natychmiast zareagowali funkcjonariusze: podkomisarz Marcin Szakoła z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz aspirant Radosław Kamiński z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

- Już po niecałej minucie dotarliśmy na miejsce zdarzenia – relacjonuje podkomisarz Szakoła. Chwilę później dołączyli do nich ratownicy WOPR z oddziału w Sławie. Dzięki błyskawicznej akcji służb udało się udzielić pomocy dzieciom przebywającym w wodzie, wydobyć zatopione łodzie na powierzchnię oraz bezpiecznie odholować jednostki pływające do brzegu. Na szczęście żadnemu z uczestników nic poważnego się nie stało.

Akcja ratunkowa na jeziorze Sławskim: Profesjonalizm służb zapobiegł tragedii

Okazało się, że dzieci uczestniczyły w obozie, którego celem było doskonalenie umiejętności żeglarskich. Wszystkie osoby na łódkach miały na sobie kamizelki ratunkowe, co w kryzysowej sytuacji pozwoliło im utrzymać się na powierzchni wody. Zdarzenie to pokazuje, jak nieprzewidywalna i niebezpieczna może być woda, zwłaszcza w połączeniu ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi.

Szybka i skoordynowana reakcja służb ratunkowych zapobiegła potencjalnej tragedii. Podkreśla to, jak ważna jest czujność i rozwaga podczas aktywności na wodzie. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i monitorowanie prognoz pogody przed wypłynięciem na jezioro lub inne akweny.