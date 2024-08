Duże polskie miasto zmieni nazwę?! Procedury ruszyły, jest komunikat

Jedno z polskich miast może niebawem zmienić nazwę. Gorzów Wielkopolski stanie się Gorzowem?

Czy jedno z najbardziej znanych polskich miast będzie mieć niebawem nową nazwę?! Chodzi o Gorzów Wielkopolski w zachodniej części kraju. Ruszyły już procedury, a konkretnie konsultacje społeczne w formie ankiety online, których zbieranie zakończono 2 sierpnia o północy. W ankiecie wzięło udział 6 487 osób. Nie wiadomo jeszcze, jak wypadły konsultacje. O zmianę nazwy miasta zabiega Komitet Obywatelski, który w października 2023 roku złożył w tej sprawie wniosek do prezydenta miasta. On zadecydował o tym, by wypowiedzieli się mieszkańcy. Raport w sprawie ankiety online będzie gotowy na początku września. Komitet Obywatelski argumentuje, że nazwa "Gorzów" była używana parę miesięcy po II wojnie światowej, a Gorzów tak naprawdę wcale nie jest Wielkopolski.

"To także kilkaset uwag, które spłynęły i które wymagają opracowania. To także głosy z formularzy papierowych, które są weryfikowane ręcznie”

„Konsultacje społeczne to nie tylko ankieta. To także kilkaset uwag, które spłynęły i które wymagają opracowania. To także głosy z formularzy papierowych, które są weryfikowane ręcznie” - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej dyr. Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji gorzowskiego magistratu Anna Bonus-Mackiewicz. „Są mieszkańcy, którzy wypełnili jedynie ankietę online i mówią, że tylko to ich interesuje, ale to nie oznacza, że można w związku z tym zlekceważyć setki wniesionych uwag i opinii. To wszystko wymaga odpowiedzi, zebrania i opisania” - dodała.

Sonda Czy nazwa "Gorzów Wielkopolski" powinna być zmieniona na "Gorzów"? Tak Nie

